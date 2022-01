Floyd Mayweather anuncia su regreso al cuadrilátero en 2022; conozca la fecha y rival

El excampeón mundial de boxeo Floyd Mayweather Jr se mantendrá activo en este 2022 y después de haber enfrentado al youtuber Logan Paul en el Hard Rock Stadium de Miami en junio del 2021, confirmó la fecha para su próximo combate de exhibición.

Mayweather anunció que volverá a los cuadriláteros el próximo 20 de febrero en un escenario especial que se instalará en el helipuerto del Burj Al Arab Jumeirah con un rival por confirmar.

El estadounidense dio la noticia a través del canal de YouTube del sitio especializado Fighthype, en el que además reiteró "el buen negocio" que encontró en las peleas de exhibición, por lo que garantizó que esta no será la última.

“Es un gran negocio, se los repito un gran gran negocio. En 2022, aquí en Dubái habrá exhibiciones, un gran negocio y algunos eventos interesantes", explicó.

Por otro lado, Mayweather aclaró que no catalogaría sus presentaciones como peleas, si no que las llamaría como "muestras de boxeo".

"No me gusta llamar a lo que estoy haciendo una pelea. Me gusta llamarlo una muestra de boxeo de edición limitada. Porque es más grande que sólo el boxeo. No hemos elegido un oponente pero estoy deseando que llegue y espero darles algo entretenido para ver”.