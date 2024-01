Fórmula 1 no se hizo en Barranquilla por negativa del Gobierno: Juan Pablo Montoya

Los Juegos Panamericanos 2027 se han vuelto el tema central de discusión en Colombia. Tras el anunció de Panam Sports para declinar a Barranquilla como sede de las justas, las explicaciones sobre lo sucedido han venido de diferentes partes.

Después del comunicado que reveló la decisión de la organización de las justas de retirar los juegos por un incumplimiento en los acuerdos pactados y los pagos para asumir la realización de los juegos, todo parece indicar que la responsabilidad recae sobre el gobierno nacional.

Más allá de esto, en las últimas horas las versiones apuntan en diferentes direcciones sobre la responsabilidad del hecho entre el exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo y la Ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. Ahora, tras la espera de que las gestiones del gobierno Petro sean efectivas para recuperar la sede, se han recordado las palabras de Juan Pablo Montoya.

Lea también: ¿Cuánto ganaría James Rodríguez con el Sao Paulo en 2024?

Ahora, varios meses después de que se hablará de Barranquilla como sede de la Fórmula 1, las palabras del expiloto han tomado valor. Hace un tiempo, el histórico corredor colombiano apuntó que la gran carpa del automovilismo no llegó a la capital del Atlántico por una falta de ayuda gubernamental.

“Hace unos ocho meses estaba 95 % hecho, pero alguien la embarró en algo y no sé en qué. Mentiras, sí sé, pero no voy a decir. ni me insista porque no voy a decir. Puede pasar en el futuro que la gente creía que era mamadera de gallo, que ridículos. Fui con la gente de la Fórmula 1 a Barranquilla, miramos el trazado. Todo estaba hecho, faltaba la firma y estaban listos para firmar. Tal vez en el 2028. Terminaron dándole la carrera a Madrid", manifestó en su momento el bogotano, en diálogo con 'Semana'.

Colombia es el único país que ha perdido la oportunidad de ser sede de una Copa del Mundo, la Copa América, los Juegos Panamericanos y la Fórmula 1. Situación que revela la complicada gestión que se ha tenido desde la cabeza del Ministerio del Deporte y los entes gubernamentales en relación con el ámbito deportivo.

Le puede interesar: Mbappé, la llave para que Luis Díaz llegue al Barcelona: por qué

Por ahora, el gobierno colombiano trabaja en hacer gestiones diplomáticas para intentar recuperar la sede de las justas. La situación se ha vuelto una prioridad del gabinete presidencial buscando limpiar la imagen tras el papelón internacional.

Se espera que en los próximos días se puedan resolver las diferencias. Las alternativas para la nueva sede de los juegos no se han definido, pero Asunción sería la primera ciudad en optar por organizarlos.