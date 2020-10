Fractura de peroné y daños en tobillo izquierdo, así se encuentra Santiago Arias

El lateral Santiago Arias, que el Atlético de Madrid cedió esta temporada al Bayer Leverkusen, tiene "peroné roto y lesión en la articulación del tobillo izquierdo" como consecuencia de una jugada fortuita en el partido que la selección de Colombia ganó el viernes por 3-0 a la de Venezuela.



Además de la fractura, el jugador, de 28 años, sufrió "lesiones ligamentarias complejas en el tobillo izquierdo" y el tiempo de recuperación puede tardar en principio seis meses, detalla un informe de los médicos del club alemán.

Arias se lesionó al minuto 8 del partido de la primera jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar que el equipo cafetero y la Vinotinto jugaron el viernes en Barranquilla.



El lateral derecho disputaba un balón con el extremo izquierdo Darwin Marchís cuando se produjo la escalofriante lesión, que en principio llevó al árbitro central a mostrar la cartulina roja al venezolano.



"Lamentamos mucho esta terrible lesión y nos afecta a todos. Santiago es una gran persona y vino al equipo con grandes ambiciones, eso es un duro golpe para él", declaró el director deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes.



La Federación Colombiana de Fútbol anunció que "en comunicación con el Atlético de Madrid y el Bayern Leverkusen se decidió remitir al jugador a Madrid, España, donde será realizado el tratamiento de su lesión".



"Como el Atlético de Madrid, haremos todo lo posible para apoyar a Santiago en su proceso de recuperación", precisó Rolfes en un comunicado.



Arias podrá viajar una vez reciba la autorización médica para hacerlo.

En su primer pronunciamiento a través de las redes sociales Arias escribió: "Me duele más el corazón que mi pie".



Anunció que afrontará la delicada la lesión como un desafío "para volver más fuerte", aunque admitió que se encuentra abatido.



"No puedo describir cómo me siento. Estaría mintiendo si dijera que estoy bien, pero tampoco quiero decir lo contrario. Estoy triste por la situación", puntualizó.