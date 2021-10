Fútbol colombiano: Así quedó la tabla de clasificación tras la fecha 12

Disputada la duodécima fecha liguera en el rentado colombiano, y con 24 puntos en juego, las aspiraciones para ingresar al grupo de clasificados se tornan más difíciles para algunos equipos; incluso, en la actualidad, junto a Medellín, hay otros tres equipos de los llamados 'grandes', que se están quedando fuera de la 'fiesta de fin de año'.

Así las cosas, sin equipos oficialmente clasificados pero con Nacional y Millonarios muy cerca de hacerlo en caso de seguir con buen nivel en las próximas jornadas, son varios los equipos que están siendo revelación en el torneo, y en este momento están instalados para disputar los cuartos de final.

La tabla de posiciones, culminado el encuentro de Independiente Medellín, está de la siguiente manera:

1. Nacional, 29 puntos

2. Millonarios, 25

3. Tolima, 21

4. Junior, 20

5. Alianza Petrolera, 18 (+5)

6. Envigado, 18 (0)

7. Pereira, 18 (0)

8. América, 17 (+1)

9. Quindío, 17 (+1)

10. Medellín, 17 (+1)

11. Bucaramanga, 17 (-1)

12. Jaguares, 17 (-1)

13. Cali, 16

14. Santa Fe, 14

15. La Equidad, 14

16. Águilas, 13

17. Pasto, 9

18. Caldas, 9

19. Patriotas, 8

20. Huila, 7

Para la próxima jornada, entre los duelos más interesantes, se encuentran: Medellín vs Envigado, Cali vs La Equidad, Millonarios vs América, y Bucaramanga vs Junior.