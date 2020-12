Fútbol colombiano no tendría VAR para los torneos de 2021

El uso del VAR (video arbitraje) en el fútbol profesional colombiano ha sido centro de numerosas polémicas por la utilización del mismo y la gestión de Dimayor con la tecnología. A pesar de la ayuda extra, los árbitros siguen cometiendo errores graves y en momentos definitivos, por lo que se cuestiona la herramienta.

Sin embargo, en Dimayor respaldan el VAR (o al menos hasta ahora). Hace tres días el presidente Fernando Jaramillo manifestó en Win Sports que él confía en la tecnología y que necesitaban capacitar mejor a los jueces. Incluso, el directivo manifestó que para 2021 esperaban tener 3 o 4 partidos con VAR por fecha (este año fueron 2) y así seguir la implementación (aunque muchos piden VAR. en todos los partidos).

No obstante, este jueves antes de la asamblea extraordinaria de Dimayor, el presidente de la entidad comentó que por temas financieros el VAR no estaría presente en Colombia durante el primer semestre de 2021.

“Habrá cambios importantes para el próximo año porque el VAR tiene un costo importante. Hoy presenté los resultados financieros y no son los mejores, por supuesto. Una de las cosas es ver cómo renegociamos el costo de esta tecnología. Tengo un mandato de la Asamblea que debo ejecutar y no me puedo adelantar, pero sí hay posibilidad de que no haya VAR”, señaló.

Luego puntualizó que “la decisión no es desde el punto de vista técnico sino financiero” y que “el arbitraje es tema de la Federación Colombiana de Fútbol” en cuanto a la capacitación y designación de los jueces.

Posteriormente, tras la asamblea de Dimayor, se conoció que la entidad tendría pérdidas en el año cercanas a los 9 mil millones de pesos por temas de la pandemia y que una posible repercusión sí será la exclusión del VAR para 2021, puesto que un cotejo con la tecnología ronda por los 40 millones de pesos.