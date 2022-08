A Catalina Pérez ni cuatro cirugías de rodilla la hicieron renunciar al fútbol

En el capítulo 39 de cambio de Cancha tenemos como invitada a la portera colombiana Catalina Pérez quien se convirtió en una de las grandes revelaciones del equipo nacional en la Copa América femenina en el cual se consiguió el subtítulo del torneo.

La jugadora habló de las múltiples lesiones que tuvo que superar en una de sus rodillas y que la puso a pensar realmente si continuar o no en el fútbol. Además porque desde de dos intentos, esta Copa América en Colombia fue su gran revancha.

"Tengo 4 cirugías en la misma rodilla, ligamento cruzado, fue la más complicada porque además me lo rompí la primera vez hace 8 años, después fue antes de la Copa América de 2018, esta fue mi primera Copa América (risas) no lo había logrado. Hace dos años me volví a operar en Italia, ha sido muy difícil porque siempre he comenzando de cero", dijo la deportista.

La deportista contó que en enero de 2020 decidió renunciar a su trabajo en un banco para volver al fútbol y que unos meses más tarde llegó la pandemia. Una noticia que la afectó emocionalmente pero que sirvió para mejorar su condición física.

"Antes de mi segunda cirugía la vi negra. Yo trabajé en el Banco Santander dos años, en ese tiempo que no podía jugar fútbol porque corría con dolor, cuando se me presentó la segunda oportunidad para regresar al fútbol no lo dudé un segundo, pero el sueño me duró dos meses porque ahí arrancó la pandemia y tuve que volver a parar", explicó la jugadora.

Igualmente Catalina Pérez destacó el momento que vive el fútbol femenino y los retos que todavía se deben superar para volver a ser protagonistas en la escena internacional, sabiendo que ahora regresan a un Mundial y unos Juegos Olímpicos.

"Tenemos que entrenar más fuerte, dar aún más, demostramos que tenemos aún más que demostrar y que cada vez el nivel será más difícil en el Mundial, en los Olímpicos pero vamos a dar todo por esta linda camiseta", finalizó la deportista.