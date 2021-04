El Águilas Doradas, de la primera división de Colombia, anunció este domingo que esta tarde disputará su partido contra el Boyacá Chicó por la penúltima jornada del Torneo Apertura con los únicos siete jugadores que tiene disponibles, pues 15 de sus futbolistas tienen covid-19 y 7 más están lesionados.



"Águilas Doradas se verá obligado a presentarse hoy al campo de juego con solo siete jugadores para no ser objeto de sanciones severas", detalló el club de Rionegro (noroeste) y aclaró que solo podrán disputar el encuentro estos futbolistas porque no están disponibles los 22 restantes.



El equipo, que pidió el aplazamiento del partido desde el jueves y cuya solicitud fue desestimada por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), explicó que en un principio eran 16 los jugadores contagiados, pero que ya fue habilitado uno de ellos y están a la espera de que se permita jugar a otros dos.



"Dimayor aprobó un reglamento al inicio de la pandemia que hoy demuestra que fue ligero y adinámico (obliga a desarrollar los encuentros con al menos siete jugadores)", criticó el Águilas Doradas, que es decimosexto y ya no tiene oportunidades de clasificar a los cuartos de final del Torneo Apertura.