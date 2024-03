Millonarios sigue sin levantar cabeza en la Liga BetPlay 2024-I, justo antes de empezar la Copa Conmebol Libertadores. La preocupación aumenta cada vez más con las urgencias que tienen por las inesperadas derrotas que han cosechado. Ya son cinco al hilo, y es difícil ponerle cara a la situación.

Sin embargo, Alberto Gamero estuvo en la rueda de prensa posterior a la caída en donde dejó un importante mensaje de esperanza e ilusión con los ocho partidos que faltan. Con 11 puntos y a cinco unidades de la zona de clasificación, queda todavía camino para recomponer.

En primera instancia, el estratega samario indicó que el plan de juego no funcionó en Montería, “intentamos hacer demasiada posesión y no tiramos de media distancia. Queríamos no perder tan rápido el balón y me parece que lo hicimos. Tuvimos en el tercio ofensivo tratando de generar y tirar paredes y no tuvimos la claridad al hacer remates al arco. Vi unas paredes que hicimos y terminaban en que nos la quitaba el contrario. Intentamos tener un poco más de posesión y nos faltó el remate”.

Precisó que para el futuro están tratando de trabajarle especialmente a la definición, porque, “donde vamos, proponemos. Nos llegan poco y nos convierten. Nosotros llegamos más y no convertimos. Estamos corrigiendo la definición y estamos viendo que estamos cometiendo errores en la parte defensiva cuando estamos atacando. Es un riesgo que tomamos porque este equipo tiende a jugar con los centrales en la mitad de la cancha al someter al rival en la mayor parte del partido”.

Hay todavía recorrido y Alberto Gamero lo sabe, “es tener cabeza fría para salir de este momento duro para nosotros, las familias, los directivos, la afición. Uno siempre tiene que pensar que la vida te pone tropiezos y este es uno para ver cómo reaccionamos. Ojalá podamos salir rápido de este tropezón para pelear la entrada a los 8. Todavía hay puntos en juego y lo vamos a pelear”.

Explicó que la ilusión está clara, “hay que sacar una cantidad de puntos, pero hay puntos para clasificar. Nuestro primer objetivo es clasificar en esta liga. Nos quedan 25 días para la Copa. Es pensar en esta liga. Trataremos sobre todos los medios, corregir cosas para pelear la entrada a los 8. No nos vamos a desligar a pesar de la posición en la que estamos. Vamos a seguir peleando la liga”.

Por último, aunque varios clubes ya conocen a lo que juega Millonarios, Alberto Gamero fue claro, y sentenció que, “no voy a cambiar mi forma de jugar. Eso sí lo digo muy claro”. Son cinco caídas, y el samario seguirá proponiendo un sistema que no ha dado resultado.