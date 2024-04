Alberto Gamero, optimista con clasificación de Millonarios a cuadrangulares de Liga Betplay

Millonarios sigue en racha en busca de la clasificación, y en una semana llena de emociones encontradas por el fallecimiento de Ricardo ‘Pitirri’ Salazar, exdirector deportivo del club, querían homenajearlo con otra victoria. Así fue, pues en un campo difícil como el del Hernán Ramírez Villegas, los albiazules lograron certificar otra victoria.

Alberto Gamero y todo el plantel estuvieron acompañados en la rueda de prensa posterior al partido, en donde se explicaron las claves que llevaron a los bogotanos a quedarse con esta importante victoria con la posibilidad de seguir en la pelea por la clasificación. De hecho, ahora con 28 unidades, acarician su entrada y lo lograrán contra Boyacá Chicó en casa.

Vea también: Junior sigue vivo en la Liga Betplay: venció a Once Caldas y se acerca a cuadrangulares

Sobre el homenaje a Ricardo Salazar, mencionó, “todo el plantel de jugadores, cuerpo técnico y directivos queremos hacerle un homenaje, hoy más que nunca. Queremos brindarle a Ricardo este triunfo, hoy está en Bucaramanga con su familia, queremos enviarles mucha fuerza, especialmente a las hijas. Ricardo fue un papá para todos, siendo yo el más viejo, también lo fue para mí. Este puñado de jugadores quiere rendirle un homenaje a nuestro gerente”.

Tras el sentido homenaje, volvió al partido para analizarlo, “fueron dos tiempos diferentes, un primer tiempo en donde nosotros teníamos que haber hecho más goles con las posibilidades que creamos, ya en el segundo tiempo, Pereira se tomó mucha confianza y nos hizo retroceder, nos quitó el balón. Me parece que perdimos el balón y no llegábamos. Vinimos a buscar un resultado positivo y gracias a Dios lo conseguimos ante un gran equipo que no regaló nada. Nos llevamos tres puntos que nos dejan seguir soñando”.

Le puede interesar: Millonarios le ganó al Pereira y quedó a un paso de los cuadrangulares de la Liga Betplay

Posteriormente, reveló cuál fue la planificación del partido, “Pereira tenía mucho juego por la mitad, tenía dos falsos nueve como Ibargüen y Cabrera que son jugadores de muy buen pie, pero ahí no teníamos el problema, lo teníamos en los costados con los extremos que fueron contundentes, en el segundo tiempo no los marcamos bien, el gol fue por la mitad, pero vino de un costado. Nos faltó coger el balón y Pereira se veía lento, pero lo hacía para asegurar la pelota y no nos la regaló, por momentos nos defendimos bien, pero al final logramos estos tres puntos, ahora vamos a corregir”. Además, sentenció que había que ser inteligentes durante todo el compromiso.