Alberto Gamero reveló lo que le desespera en Millonarios

Millonarios se ha consolidado como el equipo del Fútbol Profesional Colombiano que mejor juega. Actualmente, el conjunto 'embajador' es líder de la Liga BetPlay y disputa las semifinales de la Copa BetPlay.

Mientras que los dirigidos por Alberto Gamero se preparan para visitar este domingo 28 de agosto a Cortuluá, el estratega volvió a responder al interrogante sobre su continuidad como director técnico de la institución.

"Le pido a la afición que me esperen hasta noviembre. Si en noviembre no soy campeón y tengo que irme, tengo que irme. Todo el año con la misma pregunta, ya no sé qué contestar. Por lo menos les pido que esperen hasta noviembre. Uno no se puede matricular en un puesto. A mi eso no me choca, pero sí me desespera contestar siempre lo mismo", dijo.

Por otro lado, Gamero afirmó que su principal trabajo es hacer que Millonarios juegue bien, lo cual considera el primer paso para conseguir un título.

"El trabajo mío y la ilusión es tratar de que juegue de la mejor manera posible. Qué se da el título, se puede dar. Si el título no llega no quiere decir que se hagan las cosas mal. Todos queremos el título. Para llegar al título hay que comenzar por algo. No estoy preocupado, me preocupo si al equipo no le salen las cosas bien. Estamos en el proceso, no le voy a poner tensión a los jugadores que si no se es campeón no sirve nada".

El estratega también reiteró que si a final del año no es campeón en el mes de noviembre, no tendría problema de dar un paso al costado.

"Si el día que no somos campeones tengo que irme por lo que estoy haciendo me voy tranquilo, aquí es penar en lo que se está haciendo, nadie programa un equipo para no hacer las cosas bien y salir campeón. Muchas veces el campeón no es el mejor".

Finalmente, Alberto Gamero aseguró que no hará muchos cambios para el duelo contra Cortuluá por la fecha 9 de la Liga BetPlay.

"Cansancio tiene que haber. La idea es no hacer tantos cambios. La idea es no mover tanto el equipo. Hay jugadores que les cuesta más que otros y lo estamos evitando las lesiones, que el equipo esté entero. Si habrá una, dos y por mucho tres variantes".