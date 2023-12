Alberto Gamero ya piensa en la otra temporada: algunos jugadores saldrán de Millonarios

En la mañana de este miércoles, Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló en exclusiva con Antena 2 de RCN Radio y allí destapó las cartas sobre lo que pasará con el equipo en 2024, año en el que los 'embajadores' sufrirán cambios importantes en su plantilla.

Para el programa Planeta Fútbol dirigido por Carlos Antonio Vélez, el estratega dio casi que por hecho la llegada de Diego Novoa, el arquero que acabó de salir del América de Cali y que está cerca de ser presentado: "Sí, queríamos tener otro arquero en la plantilla como un poco más de experiencia. El nombre de Novoa es una persona que conoce Bogotá, la altura y es un arquero que nos puede dar una mano en momento determinado".

No suficiente con eso, confirmó, como ya se sabía, la despedida de Fernando Uribe y por eso, estarían en la búsqueda de un delantero: "Se está trabajando sobre eso, traeremos un '9'. Nosotros sabemos que en estas finales nos hizo falta gol, entonces estamos buscando algo para complementar el trabajo".

Vea también: Liga Betplay 2024: se conoce la fecha de inicio y el formato

Por su parte, se refirió a la salida de Juan Moreno, el portero que no continuará vistiendo la camiseta azul: "El empresario sabía que venía un nuevo arquero y parece que no le gustó, por lo que posiblemente irá a otra parte".

Y también habló del caso de Elvis Perlaza, quien tampoco renovó con los 'embajadores': "yo quería que se mantuviera en el equipo. Es un jugador que ha tenido errores, pero también muchos aciertos. Si vamos a traer un lateral derecho y hay posibilidades de que Perlaza vaya a otro equipo, se hará".

"Desde que estoy en Millonarios, es la primera vez que veo a la junta directiva dispuesta a las contrataciones. Hablamos con los jugadores, pero no se nos ha hecho fácil. Lo que yo siempre he dicho, no quiero traer por traer jugadores, quiero traer unos que nos den una mano y que quieran competir", finalizó diciendo Gamero en Antena 2.

Le puede interesar: Millonarios quiere ganar todo la próxima temporada: ya hizo el primer fichaje

Así las cosas, solo queda esperar entonces que se conozcan los otros cambios que se presentarán, pues se sabe que hay algunos fichajes importantes que podrían cambiar la cara de un club que tiene un gran reto en 2024: La Copa Libertadores.