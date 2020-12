Alejandro Guerra, en la mira del Atlético Nacional

Atlético Nacional no pierde tiempo y en las últimas semanas ha ido conformando la nómina que tendrá el nuevo estratega del elenco ‘Verdolaga’, Alexandre Guimaraes, para competir por la Liga, Copa Betplay y Copa Libertadores.

Según trascendió, los directivos del club paisa han tenido algunos acercamientos con un ex campeón de América y además, figura del equipo en su momento: Alejandro Guerra. El venezolano tuvo buenos compromisos con el elenco ‘verde’, por lo que es unas de las cartas que se manejan para arribar la próxima temporada.

Le puede interesar: Yerry Mina recibe elogios por su buen rendimiento en los últimos partidos con Everton

A través de sus redes sociales, el ‘Lobo’ Guerra ha insinuado su deseo de volver a vestir la camiseta de Nacional y eso ha caído bien entre los simpatizantes del club antioqueño por lo que la llegada del venezolano no caería mal para darle una mano al club en las aspiraciones del 2021, donde se espera dejar a un lado la pasada campaña.

Hay que resaltar que la oferta contractual por parte de los dirigentes ‘Verdolagas’ ya se le envío al futbolista por lo que solo falta que el jugador acepte para poderlo anunciar como nuevo refuerzo, luego de que el club haya confirmado a Danovis Banguero y Jonathan Marulanda para la siguiente temporada.

Vea también: Desbordamiento de dos quebradas deja cerca de 300 familias afectadas en Zaragoza

Cabe recordar que el vínculo entre Guerra y Nacional no ha sido de las últimas semanas, ya que en los últimos mercados de fichajes, el ‘Lobo’ no llegó a un acuerdo económico con el club, por lo que decidió fichar con el Bahía de Brasil.

¿Cómo le ha ido a Guerra en Brasil?

Hay que resaltar que Guerra no juega desde noviembres del año anterior por lo que fue devuelto al club Palmeiras, equipo que fue dueño de sus derechos deportivos hasta mitad del 2021; no obstante, en el 2019 disputó 17 compromisos de los cuales no terminó ninguno.

Finalmente, el venezolano es jugador libre por lo que podrá negociar con cualquier club que quiera hacer uso de sus servicios.