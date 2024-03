El técnico Alexis García no se guardó nada tras la derrota de La Equidad ante Independiente Medellín y arremetió contra el arbitraje del encuentro. "Para mi juicio faltó un buen arbitraje", señaló García, quien calificó el penal pitado a favor del DIM como "infame".

"No quería hablar de eso, hace años no lo hago porque luego se la cobran a uno después", dijo García, quien mencionó que un árbitro en el pasado le cobró por unas declaraciones en rueda de prensa. "Para mí el penal que pitan me parece infame", reiteró, y mencionó una falta no pitada a favor de Lloreda como un punto determinante en el resultado.

"No voy a desmeritar a Medellín, se defendió bien y se encontró dos goles en jugadas aisladas, una con un penal que no es penal y otra con un gol de contragolpe", reconoció García.

Sin embargo, el entrenador no ocultó su preocupación por el futuro del arbitraje en el fútbol colombiano. "Te digo la verdad, en este momento tengo mucho miedo para lo que se viene, tengo mucho temor y hoy, cuando vi el árbitro que nos iba a pitar dije ‘está jodida la vaina’", comentó.

García también criticó la permisividad del arbitraje con el juego del Medellín. "Medellín se metió atrás, la tiró para cualquier lado y luego contraatacó cuando pudo, pero le permitieron todo y dieron seis minutos que casi no los termina, 5:50, algo así, un afán de terminarlo, que a mí me parece terrible", dijo.

"Hoy esto es infame", sentenció García, quien incluso mostró grabaciones de las jugadas polémicas a los periodistas que lo entrevistaban. "Alguna vez un técnico trajo un iPad, yo hoy traje el teléfono con las jugadas grabadas, si alguno las quiere mirar se las muestro para que vean de qué estoy hablando, me parecieron tenaz", concluyó.

Las declaraciones de García generan un nuevo debate sobre el arbitraje en el fútbol colombiano, un tema que siempre está en el centro de la polémica.