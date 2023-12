Alfredo Arias habló tras perder la final: "Quise dar la cara"

El Junior consiguió este miércoles su décimo título de la liga colombiana al vencer 3-5 por penaltis al Deportivo Independiente Medellín (DIM), que ganó por 2-1 el partido de vuelta de la final de la liga colombiana.

Los barranquilleros, dirigidos por Arturo Reyes, igualaron la serie con un tanto al minuto 89 de Vladimir Hernández que selló el 2-1 definitivo ante un rival que se había ido en ventaja con las anotaciones del central uruguayo Joaquín Varela y del extremo Edwuin Cetré.

Tras este compromiso que dejó sin la estrella de navidad al 'poderoso', salió el entrenador Alfredo Arias a dar sus sensaciones de lo que vivió en el Atanasio Girardot: "Si yo hubiera podido terminar con el equipo que estaba jugando tan bien y ganando, no hacía ningún cambio. Por eso tardé hasta el minuto 82 para hacerlos. Quizá me podría haber criticado que me tardara tanto, pero si no hacía esos 3 en esa ventana, me podía quedar corto con los cambios".

"Lo único que me deja tranquilo es que mis jugadores dieron todo hasta lo último y me pidieron los cambios. Había que hacerlos sí o sí", continuó diciendo.

Por otro lado, dejó claro que "en todos lados en que he estado, he tratado de ser un mejor entrenador y ser una buena persona. He tratado. Y claro, me va llegando una edad que todo se siente más. Esta gente se merecía que yo le tenga cariño. No hay otra manera de poder sentir estos 6 meses y hoy especialmente. En todos lados he intentado entregarme a quien me contrata y a mis jugadores".

"Quise dar la cara y estar acá porque es una conferencia obligatoria. Si hubiese podido, no hablaba. No tengo nada para decir que pueda justificar el dolor que sienten mis jugadores y la gente alrededor", finalizó diciendo.

Así las cosas, solo queda esperar si Arias continuará dirigiendo a un equipo al que llevó hasta la final con un trabajo destacado.