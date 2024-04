Alfredo Arias separa del equipo a Jaime Peralta por indisciplina en el Medellín

El Deportivo Independiente Medellín quedó al borde de la eliminación en la Liga BetPlay 2024-I después de empatar a dos goles contra su acérrimo rival, Atlético Nacional. Un triunfo le hubiese puesto al mismo nivel que Millonarios, Junior de Barranquilla, y Once Caldas con 28 unidades. Ahora, no solo dependen de sí mismos para clasificar a los cuadrangulares finales.

Los antioqueños tienen, sí o sí, que sumar de a tres contra Envigado en la última jornada, y que el América de Cali supere por cualquier marcador a Once Caldas. Pero, el Medellín lo hará sin un jugador clave para las aspiraciones del club, y que ha logrado anotar goles importantes en este semestre. Asimismo, tampoco estará para disputar la Copa Conmebol Sudamericana.

Jaime Andrés Peralta regresó al equipo en donde se formó procedente del Cúcuta Deportivo, siendo uno de los goleadores del Torneo BetPlay. En condición de cedido, fue uno de los fichajes del Medellín. Aunque marcó tres goles para asegurar dos triunfos y un empate, de un momento a otro, Alfredo Arias dejó de tenerlo en cuenta por actos de indisciplina dentro de la institución.

El último juego de Jaime Peralta fue contra el Atlético Bucaramanga en la fecha 16 en donde ingresó en el complemento. Alfredo Arias no se aguantó la actitud del delantero y en rueda de prensa, sentenció su futuro, “Peralta me venció, tengo que reconocer que siempre he dicho que yo no me he rendido... me venció. Es un muchacho joven al cual intentamos ayudar, una, dos, tres, cuatro... ya perdí la cuenta. Y al cual ya me di cuenta de que no le hago bien protegiéndolo de todo y callarme la boca”.

Sumado a lo anterior, sentenció que, “la verdad es que él tiene que aprender que esta profesión, los que hemos vivido de ella toda una vida y que vivimos para ella, es bendita y deberíamos agradecerla cada día de nuestra vida. Es joven y seguramente va a aprender, la única manera que a mí me queda que aprenda es que acá, mientras yo esté, no juega más”. Así las cosas, el jugador volverá al Cúcuta Deportivo.