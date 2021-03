Alianza Petrolera sigue sin conocer la victoria en la Liga Betplay

En el estadio La Libertad, Deportivo Pasto recibía a Alianza Petrolera con la intención de volver a sumar de a tres para no perder de vista los primeros lugares de la tabla de clasificación. Con el solitario gol de Miguel Camargo (41), Pasto venció a Alianza 1-0 por la fecha 12 de la Liga Betplay.

En el primer tiempo en la La Libertad, las opciones tardaron en llegar, luego que ambos equipos estudiaban al rival para saber el momento en el que podrían atacar. Por tal razón, la primera opción llegó a los 16 minutos cuando el atacante de Alianza, Brayan Hurtado se avivó y logró quitarle el balón a Cristián Tovar, para que el ariete encarara al portero Diego Martínez, pero la mala definición del atacante le permitió a Martínez atajar sin ningún problema.

No obstante, el conjunto local reaccionó y a los diez minutos creó la primera opción, gracias a Francisco Rodríguez, quien remató desde media distancia, pero el portero Pier Graziani logró atajar en dos oportunidades ahogando el gol del equipo que dirige Diego Corredor.

Ya a los 28 minutos, Alianza recupera el balón en la mitad de la cancha, pero Bayron Garcés no logró cazar el centro proveniente desde la banda izquierda y perdió la opción de poner el primer gol en el marcador.

Al minuto 36, Pasto volvió a atacar y fue gracias a Miguel Camargo, quien llevó el susto al arco de Graziani. Luego de un fuerte remate con la pierna derecha el portero del elenco visitante logró atajar el fuerte remate de Camargo para enviarlo al tiro de esquina.

Cuatro minutos más tarde, volvió Camargo a asechar la portería de Graziani. Tras un espectacular pase de Juan Herrera, el mediocampista aprovechó que estaba sin marca y con un 'globito' logró abrir el marcador y poner el 1-0 para irse en ventaja a los camerinos.

Ya para el segundo tiempo, el conjunto de Dayron Edivar Montesino salió en búsqueda del empate, pero los delanteros no tuvieron la eficacia necesaria para romper la portería de Martínez. No obstante, hubo un par de acciones entre los dos equipos, pero no se logró aumentar el marcador por lo que el cuadro nariñense logró quedarse con las tres unidades que le permiten acercarse a los ocho mejores del FPC.