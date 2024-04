Desde hace algunas fechas, el Fútbol Profesional Colombiano se ha vuelto sumamente sospechoso por la cantidad de resultados desiguales que se ven partido a partido, o bien, por los errores torpes que condicionan a los equipos y que demostrarían que hay algunas cosas extrañas dentro de la cancha.

Unión Magdalena fue uno de los primeros clubes que dejaron en evidencia por las apuestas deportivas, tanto que el equipo habría separado a ocho jugadores de la plantilla, uno de ellos, Daiver Vega. De hecho, en un audio que salió en el canal de YouTube, ‘Bahía linda radio’, reveló la división institucional, dado que jugadores aumentaron la polémica, afirmando de dónde vienen esas irregularidades.

Vea también: Liga Betplay: así está la tabla del descenso tras la fecha 15

No solo aseguraron de dónde y cuándo empezaron, sino que hablaron con nombres propios de los futbolistas que estarían involucrados. Un jugador del plantel, que no dio a conocer su identidad por obvias razones, afirmó, “vi irregularidades de algunos jugadores, entre los que están Baldovino, Guerrero y Vega”.

Justamente, cuándo empezaron estos comportamientos extraños, sentenció, “desde el segundo partido, semana previa del partido con Llaneros. Donde Daiver Vega lo invita a su casa a comer y no fue, al día siguiente en el entrenamiento lo llama aparte a preguntarle cómo estaba de plata que iban a hacer un trabajo para dejar hacer un gol en el primer tiempo a lo que rotundamente le dice que él no se mete en esas cosas y que no cuente con él para eso”.

Sobre el dinero que reciben futbolistas por estos detalles de arreglos de partidos, reveló que se tratan de 15 a 20 millones de pesos por partido. Un dineral que, sumado a fecha tras fecha, se vuelve en una millonada. La razón que le habrían dado es que en el club hay grandes necesidades económicas, pues era la ‘única manera’ de conseguir plata en Unión Magdalena.

Le puede interesar: Así quedó la tabla de posiciones en la Liga Betplay tras la fecha 15

La relación dentro de los camerinos es más tensa. El jugador explicó que Daiver Vega es quien decide qué futbolistas juegan y quienes no, seguramente, dirigiéndose a los que ha tratado de convencer de que sean parte de afectar el juego para ganar dinero.

Entre más razones expuestas en el audio que marca cómo se está llevando a cabo la investigación con respecto a las apuestas irregulares, que han significado dejar afuera a ocho jugadores, entre ellos, Daiver Vega quien sería el principal involucrado.