Amaranto Perea negó escándalos en Junior y contó cómo es su relación con Teo Gutiérrez

Luego de la derrota contra Atlético Nacional el ambiente se ha tensado en Junior de Barranquilla por la incómoda posición en la Liga Betplay, pero con la responsabilidad de avanzar en Copa Libertadores este miércoles recibiendo al Catracas venezolano.

Amaranto Perea siempre habla claro e hizo un balance de esta temporada, lo que espera con Junior hasta el final, tocó la polémica de Teófilo Gutiérrez por la expulsión y reveló cómo es su relación profesional con los directivos.

Lea también: FIFA reveló su plan con ONU para combatir el amaño de partidos en el fútbol

“Más allá del resultado negativo, me gustó mucho que el equipo entrenó ayer con alegría y creo que es una buena señal para el próximo partido… En Barranquilla la forma de ganar sí cuenta. El equipo en las primeras fechas lo hizo bien, pero había controversia porque el equipo no convencía. Ahora el equipo debe ganar como sea", señaló el técnico en diálogo con ‘Habla Deportes’.

“Estamos buscando un equipo más estable. A veces las lesiones no nos han permitido. Muchos jugadores han mejorado su estado, los partidos ante Caracas y Nacional muestran una mejoría. Las condiciones con las que se juega y se entrena en Barranquilla, cuestan. Es diferente a Manizales. Rodríguez es un buen jugador. A algunos les cuesta más, otros se adaptan más fácil, pero estar en Junior implica responsabilidad”, agregó.

Le puede interesar: Se destapó Cruz Real: dura respuesta a sus críticos y por qué no se fue de América

Luego tocó el inevitable tema de Teófilo Gutiérrez: “Lo que es Teo y lo que representa para el fútbol colombiano es importante. Todo el mundo señala. Emocionalmente Teo no fue inteligente. Eso es fácil de entender. Sin ánimo de defenderlo, quiero saber cuántas rojas se sacan por esa clase de acciones. Teo es un líder nuestro, es un futbolista competitivo. Cuando no está, el equipo lo sufre… Partimos de la base de que se equivoca, él lo sabe y pide disculpas. Pero de Teo, sabemos que representa mucho, y nos ayuda en nuestras ambiciones".

Sobre supuestos problemas e indisciplina en Junior, fue claro: “En mi estadía acá, no he visto nada de las muchas cosas que se han especulado. No ha habido escándalos y nada que discutir del comportamiento de mis jugadores”.

Y cerró halando de su relación con los directivos en medio de la crisis de resultados: “Mucha gente a veces no entiende las decisiones del entrenador. Desde que asumí y hasta el día de hoy, cada vez que puedo hablar con los directivos, en su voz y en sus miradas hay total confianza… Sí me parece que es un gran ejemplo el que dan los directivos. Espero que saquemos todo adelante. Hay procesos de dos o tres años para poder ir a competir, espero responder a la confianza de los directivos".