América de Cali empató ante el Pasto y con la ayuda del VAR

En el estadio Libertad, Deportivo Pasto recibía al América de Cali con la intención de seguirlo hundiendo en la crisis deportiva. No obstante, ambos equipos tuvieron que repartir los puntos, ya que el encuentro terminó 1-1, gracias a las anotaciones de Ray Vanegas (11) por el cuadro local y Santi Moreno (74) por el conjunto visitante.

El compromiso inició movido para el conjunto que dirige Diego Corredor. A los tres minutos de la primera parte, el delantero Jeison Medina le filtró un pase a Ray Vanegas, quien aprovechó su velocidad para encarar al portero venezolano, Joel Graterol, quien con su pierna izquierda ahogó lo que sería el primer gol del encuentro, tras el remate cruzado de Vanegas.

No obstante, el bicampeón ‘escarlata’ se despertó, luego del susto de Ray y a través de Santiago Moreno quiso intentarlo, pero el guardameta del cuadro local, estuvo atento para sacar el balón y así dejar el compromiso hasta ese momento en empate.

Ya a los diez minutos jugados, un error de la zaga defensiva del equipo de Juan Cruz Real provocó el primer gol de los pastusos. Tras una pérdida de balón de Rodrigo Ureña, el atacante Medina estuvo atento a recuperar el balón para pasárselo a Esneyder Mena, quien mediante un centro rastrero vio como Vanegas llegaba para empujar el balón al fondo de la red y así, poner el 1-0 para el cuadro local.

A los 24 minutos nuevamente, Ray Vanegas, quien era el delantero incisivo en el compromiso, tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja, pero Graterol volvió a ahogar el grito de gol, ya que se convertía en la figura del encuentro por sus destacadas atajadas.

Cinco minutos, más tarde, una genialidad de César Quintero por poco marca el gol de la Liga Betlpay. El mediocampista, quiso sorprender al portero venezolano con la famosa ‘Rabona’, pero el palo lo impidió por lo que el compromiso terminó 1-0 en la primera mitad.

Ya en el segundo tiempo con el marcador en contra y la lluvia torrencial, el conjunto ‘escarlata’ salió a empatar el compromiso, pero la falta de ideas y definición no le permitió igualar el compromiso. Sin embargo, con el ingreso de Rafael Carrascal, el cuadro de Juan Cruz Real recuperó el balón, pero no tenía la definición, por lo que intentaron con los remates desde la media distancia; no obstante, el guardameta, Diego Martínez estuvo atento para mantener el arco en cero.

Con la idea de empatar el partido, América siguió buscando el empate hasta que en el minuto 74 apareció el VAR. Luego de ejecutarse un tiro de esquina a favor del cuadro local, el portero Martínez salió a cazar mariposas y dejó el balón suelto, por lo que Santi Moreno aprovechó el error y con su pierna derecha envió el balón al fondo de la red, pero los jugadores dirigidos por Corredor lograron sacar el balón; sin embargo, el VAR convalidó la jugada por lo que América puso el 1-1.

A pesar de las intenciones de ambas escuadras, el compromiso finalizó en empate por lo que a Deportivo Pasto le tocará enfrentarse a Independiente Santa Fe para recuperar los puntos perdidos, mientras que el bicampeón, tendrá que cruzarse ante Patriotas para salir de la crisis deportiva que atraviesa.