América de Cali: Rodallega contó el porqué no llegó a los diablos rojos

Por otra parte, entendió la situación y resaltó que lo primordial para él es llegar a un equipo donde “el técnico me necesite, a don Tulio no lo culpo, sé que el profe llegó con un nuevo proyecto y una idea muy clara. Todo estaba puesto en la mesa, antes no se pudo porque tenía contrato y el hincha se ofendió mucho por eso, porque no llegaba. Hoy soy jugador libre”.

Finalmente, Rodallega se mostró triste porque “quería ver la posibilidad de jugar en América. Con Adrián Ramos tengo una cercanía muy grande, desde pequeños”. No obstante, dejó en claro que seguirá “siendo hincha de América y eso no me lo quita nadie”.