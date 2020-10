América logró determinante victoria sobre Pasto en la Liga BetPlay

En un gran partido disputado en el Pascual Guerrero entre América de Cali y Deportivo Pasto por la jornada 16 de la Liga Betplay, terminó a favor del cuadro ‘escarlata’ por un marcador de 3-2.



Los goles del compromiso fueron anotados por Yesus Cabrera; doblete de Adrián Ramos, y por el cuadro ‘nariñense’ descontó Jersón Malagón y Ray Vanegas.



Los dirigidos por Juan Cruz Real, técnico de América comenzaron yéndose en ventaja gracias a la anotación de Yesus Cabrera en el minuto 17 del primer tiempo; cuando mediante un tiro libre desde el costado derecho aprovechó la falta de comunicación entre el portero Diego Martínez y el central Marlon Torres que intentó cabecear para despejar el balón, pero ninguno de los dos pudo hacer nada para evitar que el cuadro ‘escarlata’ se fuera en ventaja.



La respuesta por el cuadro ‘pastuso’ no llegaba y en el minuto 37 –otro error del portero– le costaba el segundo gol en contra del Deportivo Pasto, ya que en una acción entre Rafael Carrascal y John Arias hilvanaron el tanto que convirtió el delantero Adrián Ramos, quien regresaba después de estar aislado debido al Covid-19.



Iniciando la segunda mitad del partido los dirigidos por Diego Corredor despertaron tras estar por debajo del compromiso (2-0) y fue a los 5 minutos donde Éderson Moreno le quitó la bola a Adrián Ramos y gracias a un remate de Jeison Medina que no pudo atajar el arquero Joel Gratol porque dejó el rebote que muy rápidamente logró cazar Jerson Malagón para poner el descuento en el Pascual Guerrero.



No obstante, un minuto de haber hecho el gol Deportivo Pasto, un ‘taco’ de Medina habilitó a Ray Vanegas para que este colocara la igualdad en el marcador e hiciera pensar a los dirigidos por Juan Cruz Real en los partidos anteriores donde les remontaban y ‘ganaban’.

Afortunadamente para América en esta ocasión las cosas fueron diferentes, ya que nuevamente el goleador de la casa, Adrián Ramos volvía a poner en ventaja al cuadro ‘escarlata’ mediante un cobro desde el punto penal.

Con este marcador América se ubica en el puesto quinto de la Liga Betplay con 27 puntos mientras que Deportivo Pasto pasó del segundo puesto al cuarto con 29 unidades.