América venció y le puso punto final al invicto del Deportivo Cali

América acabó con el invicto de Deportivo Cali al derrotarlo 2-0 en el clásico vallecaucano que en esta ocasión fue válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2021.

Adrián Ramos, en dos oportunidades, marcó para el triunfo 'escarlata'.

Lea también: Cali Vs. América comenzó con polémicas: posible expulsión y penal por mano

Desde los primeros minutos, América impuso condiciones al presionar a Deportivo Cali en su propio campo e impedir que los 'azucareros' tuvieran tiempo de pensar y tener una salida limpia.

En el octavo minuto, el árbitro central Jhon Hinestroza sancionó como falta penal una mano dentro del área de Jhojan Valencia (Cali) tras un cabezazo de Marlon Torres (América) luego de un centro desde un tiro de esquina.

Dos minutos después, Adrián Ramos se encargó de abrir el marcador con un ubicado remate de derecha que se metió a arco por el ángulo inferior de la mano izquierda del portero Guillermo De Amores, que a pesar de que se estiró y adivinó, no pudo atajar el balón.

Luego de la anotación, el conjunto 'escarlata' pudo ampliar la ventaja con un cabezazo de Adrián Ramos después de recibir un centro desde el costado occidental, pero el esférico se fue desviado.

Cali intentó reaccionar con disparos de media distancia, pero ninguno de los intentos tuvo dirección de arco.

Para el segundo tiempo, América volvió a reaccionar y en el minuto 55 logró el 2-0. Santiago Moreno, en una destacada acción individual dejó a dos rivales en el camino para cederle el balón Yesus Cabrera, quien en la media luna interpretó el movimiento de Adrián Ramos para filtrar un pase al interior del área. Ramos alcanzó la pelota antes del portero 'azucarero' para picarla por encima y celebrar una nueva anotación.

Le puede interesar: América jugará con Boca Juniors en cuartos de final de la Libertadores femenina

Los dirigidos por Juan Cruz Real mantuvieron el intenso ritmo y en el minuto 68, Duván Vergara pudo ampliar el marcador luego de recibir una habilitación de Yesus Cabrera, pero su remate se fue por poco desviado.

Deportivo Cali intentó reaccionar con acciones de Ángelo Rodríguez y Marco Pérez. Ambos delanteros se aproximaron al pórtico de Joel Graterol para disparar de media distancia o mediante la pelota área, pero no tuvieron éxito.

Con esta victoria, América llegó a 18 puntos, mientras que el 'azucarero' se quedó con 23. En la próxima fecha, el cuadro 'escarlata' visitará a Once Caldas y Cali recibirá a Tolima.