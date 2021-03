Arias confía en el Cali clasifique pese a los malos resultados

Deportivo Cali empató ante el Pasto 1-1 por la fecha 15 de la Liga Betplay. El 'Azucarero' volvió a ceder puntos en el campeonato y todavía no define su clasificación. La tabla cada vez está más apretada y el club verde no vive un buen momento deportivo.

Alfredo Arias, técnico del conjunto 'verde y blanco', habló en rueda de prensa y dio sus impresiones sobre el compromiso. Para el timonel, a pesar de las críticas, sus jugadores clasificarán a las finales.

“A veces uno lo que cree en lo que debe hacer...", dijo Arias del Pasto. "Ellos plantearon ese partido. No me sorprendió que nos pudieran hacer daño, nos lo hicimos nosotros mismos. Perdimos la pelota y nos meten un gol de otro partido, al ángulo, pero el rival vino a no perder y lo logró, nosotros queríamos ganar y no lo logramos", hizo el balance Arias de lo que fue el compromiso.

Para el entrenador, el Cali tuvo todo, entre las opciones y la intención ofensiva; sin embargo, el Pasto fue un rival fuerte que complicó en defensa.

"Quedamos muy doloridos porque no podemos ganar y el rival se llevó un punto importante”, lamentó el estratega que es consciente de la dificultad para volver a conseguir puntos.

Respecto a las bajas que ha tenido Cali para el mencionado encuentro, el uruguayo explicó: “Los ausentes eran titulares hasta que estuvimos con el mejor rendimiento. Yo confío en que recuperemos a Jhon Vásquez, a Carlos Robles y que digamos Gastón Rodríguez siga evolucionando en su fútbol”.

Deportivo Cali quedó séptimo con 25 puntos y una diferencia de gol de 3 tantos. El balance del cuadro 'verde y blanco' es de seis victorias, siete empates y dos derrotas.