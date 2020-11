Así quedaron las llaves de octavos de final de la Copa BetPlay

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano realizó este lunes 2 de noviembre el sorteo de los octavos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2020 en el cual entrarán en acción los ocho equipos de la primera división que clasificaron a torneos internacional para el presente año.

Deportivo Pasto, Independiente Medellín, Deportivo Cali, Atlético Nacional Deportes Tolima, Millonario, Junior y América fueron puesto a disposición de la serie para definir sus rivales en la cuarta fase del torneo.

Los rivales de los equipos antes mencionados serán los clubes que afrontaron las instituciones que han afrontado las rondas anteriores del campeonato.

Así se jugarán los octavos de final de la Copa BetPlay:

Llave 1 - Real San Andrés Vs. Deportivo Pasto

Llave 2 - Deportivo Pereira Vs. Independiente Medellín

Llave 3 - Deportes Quindío Vs. Deportivo Cali

Llave 4 - Águilas Doradas Vs. Atlético Nacional

Llave 5 - Cúcuta Deportivo Vs. Deportes Tolima

Llave 6 - Alianza Petrolera Vs. Millonarios

Llave 7 - Envigado Vs. Junior

Llave 8 - Santa Fe Vs. América

Los octavos de final de la Copa BeyPlay se disputarán en la semana del 18 de noviembre a partido único en la sede del equipo que clasificó desde la tercera fase del certamen.