Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay luego de la fecha 15

Se jugó la jornada 15 de la Liga BetPlay del segundo semestre del año, y cuando tan solo quedan cinco fechas para que llegue el final de la fase 'todos contra todos', la disputa por hacerse un cupo entre los equipos que disputarán los cuadrangulares finales está latente.

La fecha dio inicio con la victoria de Once Caldas 2-1 sobre La Equidad; posteriormente siguió con el empate entre Jaguares y Envigado a un tanto; para después dejar ver la victoria 1-0 del Quindío ante Alianza Petrolera.

La jornada del sábado dejó la victoria de Pereira 2-1 contra Patriotas en Tunja; el agónico triunfo de Bucaramanga contra Pasto 2-1; la igualdad en el Atanasio entre Medellín y Tolima a dos goles; y la goleada de Millonarios en El Campín 4-1 contra Junior.

Ya para el domingo, Deportivo Cali se hizo fuerte y venció sobre el final 2-1 a Águilas en Rionegro; América de Cali cayó en el Pascual 2-0 a manos de Atlético Nacional; y se cerró el día con el sufrido triunfo de Independiente Santa Fe 2-1 ante Huila en Neiva.

Así, cuando se ha disputado el 75% de la fase regular de la Liga BetPlay 2021 2, así va la tabla de posiciones.

1. Nacional, 36 puntos

2. Millonarios, 32

3. Tolima, 28

4. Pereira, 27

5. Junior, 24

6. Envigado, 23

7. Alianza Petrolera, 22

8. Jaguares, 22

9. Cali, 21

10. Bucaramanga, 21

11. Medellín, 20

12. Quindío, 20

13. Santa Fe, 20

14. América, 19

15. Águilas, 16

16. La Equidad, 15

17. Pasto, 12

18. Caldas, 12

19. Patriotas, 11

20. Huila, 7

En lo que respecta a la fecha 16, se jugará entre el martes 26 y el jueves 28 de octubre, en una jornada en la que los duelos más atractivos serán Envigado vs Millonarios, Pereira vs Bucaramanga, Junior vs Quindío y Tolima vs América.