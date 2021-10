Así va la tabla de posiciones tras el empate de Colombia en eliminatorias al Mundial

Culminado el juego entre el combinado uruguayo y el seleccionado 'tricolor', el cual dejó un marcador final de 0-0, a la par del partido que vio enfrentados a paraguayos y argentinos y que concluyó con un resultado similar, la tabla de posiciones sufrió algunas modificaciones.

La undécima jornada, que está en curso, de momento tiene en posición de repechaje al combinado nacional, y en una lucha que cada vez se torna más difícil y que deja menos margen de error, los dirigidos por Rueda le apuntan a ubicarse entre los cuatro mejores, con el fin de avanzar a la Copa del Mundo de manera directa.

Por ahora, a falta de la finalización de Venezuela vs Brasil, Ecuador vs Bolivia y Perú vs Chile, la tabla de posiciones, se encuentra de la siguiente manera.

1. Brasil, 24 puntos

2. Argentina, 19

3. Ecuador, 16

4. Uruguay, 16

5. Colombia, 14

6. Paraguay, 12

7. Perú, 8

8. Chile, 7

9. Venezuela, 7

10. Bolivia, 6

Para la próxima fecha, que según el calendario, será la quinta de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo del 2022 a realizarse en Qatar, y que se disputará el domingo 10 de octubre, la Selección Colombia será local de Brasil, mientras que los uruguayos, serán visitantes de Argentina.

Posteriormente, los dirigidos por Reinaldo Rueda finalizarán la triple fecha Eliminatoria jugando en el estadio Metropolitano de Barranquilla ante la Ecuador de Gustavo Alfaro el día 14 de octubre.