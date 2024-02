Atlético Nacional en la cuerda floja: hinchas piden la renuncia de Jhon Bodmer

Atlético Nacional sumó, y lo hizo en condición de visitante en la Liga BetPlay 2024-I. La fecha 4 tuvo el protagonismo del cuadro verdolaga, superando a Águilas Doradas en el Estadio Alberto Grisales de Rionegro, Antioquia. Un 0-3 gracias a los goles de Édier Ocampo, Robert Mejía y Juan Felipe Aguirre, para darle la tranquilidad a los directivos, al club en la clasificación, y para Jhon Jairo Bodmer.

Sin embargo, los ánimos dentro de los fanáticos de Atlético Nacional no son positivos, sin importar la victoria holgada del club en el certamen. Los verdolagas iba ganando sobre los 15 minutos 0-2, pero nada es suficiente para contentar a la hinchada antioqueña que no aguanta más a Jhon Bodmer, que, pese a que dé calma y tranquilidad en cada rueda de prensa, el ambiente no es bueno desde las gradas.

En las primeras tres fechas, previo de enfrentar a Águilas Doradas, Atlético Nacional superó a Alianza FC, cayó holgadamente contra América de Cali, 4-1 y empató contra Once Caldas. La crisis dentro de la dirección técnica se avivó, especialmente por esa derrota en un clásico colombiano, y la afición pidió a gritos su salida, tanto así, que sonó Lucas González como un posible reemplazo.

Durante los últimos años, los antioqueños han cambiado de directores técnicos como cambian de ropa cada día. No han encontrado al idóneo, pese al título de Hernán Darío Herrera. La situación de Jhon Jairo Bodmer parece estar en estado crítico sin importar haber goleado y gustado en Rionegro.

Con una hinchada inconforme, nada salva a Bodmer. En las gradas orientales del Estadio Alberto Grisales, varios hinchas atendieron al recinto deportivo con pancartas pidiendo a gritos la salida del estratega. Sin duda alguna, la presión inquieta al ex Tigres, y es una situación que prende las alarmas en los directivos. El futuro de Jhon estará ligado a los próximos resultados.