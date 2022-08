En su columna Palabras Mayores de Planeta Fútbol en Antena 2, Vélez retomó una frase del campeón del mundo Thomas Müller acerca de la preparación que les hacen a los futbolistas en Alemania.

“En Alemania no creemos en las estrellas, nos enseñan desde niños a jugar en equipo y no a brillar solos. No verás a muchos alemanes con un balón de oro, pero sí puedes ver cuatro copas del mundo en nuestras vitrinas”: Thomas Müller.

En ese sentido, Carlos Antonio Vélez le recordó a Loreno que cuando se habla de fútbol se trata de un deporte de conjunto... de un equipo.

“Eso de que diez tienen que correr para que uno juegue... no, no y no. Tampoco el fútbol es una casa de beneficencia para recuperar lo irrecuperable”, agregó.

Aunque Carlos Antonio Vélez no mencionó a ningún jugador en concreto, sí respondió a los rumores que advierten que James Rodríguez sería llamado en la próxima convocatoria.