En la Fecha 14 de la Liga BetPlay 2024-I, Junior de Barranquilla hizo respetar la casa y se quedó con unos tres puntos importantísimos para ir encaminando su clasificación. Suman 24 unidades y se meten en la cuarta casilla compartiendo puntos con Santa Fe y Once Caldas. Pero, la victoria no solo dejó buenas sensaciones, sino también un disgusto con uno de los jugadores referentes en la defensa.

Se trata nada más y nada menos que de Jermein Peña. El ex Unión Magdalena dejó al Junior de Barranquilla con diez jugadores por su expulsión en un fuerte pisotón a Felipe Acosta revisado por el VAR. El cuadro atlanticense tuvo que aguantar con inferioridad numérica y se quedó con la victoria resistiendo cómo podía, dado que, en el segundo tiempo, La Equidad dominó todo y tuvo las opciones.

Carlos Bacca habló en zona mixta con Habla Deportes en donde criticó a su compañero por la expulsión y su actitud que tomó al irse de la cancha. Apenas vio la tarjeta roja, se fue recriminando la decisión con insultos y negaciones que podrán afectar la Liga BetPlay del jugador.

El capitán del Junior se refirió a la acción de la expulsión, “no la he visto, no la he visto. La voy a ver. Sí hablé con Peña le dije que tenía que hablar con el grupo, él lo sabe. Sabemos del carácter que tiene, sabemos cómo está todo. Él está mirado con lupa por todo lo que ha pasado, pero seguramente tendrá el carácter para salir adelante”.

Por ahora, no se ha revelado de cuánto tiempo será la sanción por la tarjeta roja y sus insultos al abandonar el campo de juego. Junior lo tendrá para el debut en la Copa Libertadores contra Botafogo, pero, antes que nada, Jermein Peña debería dialogar con el grupo para que no vuelva a suceder, y menos en un encuentro de carácter internacional.