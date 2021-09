Carlos 'La Roca' Sánchez aceptó la oferta de Santa Fe y explica el por qué

Independiente Santa Fe confirmó la contratación del volante de 31 años Carlos Alberto 'La Roca' Sánchez Moreno, que se convierte en unos de los fichajes más importantes del fútbol colombiano en el 2021.

Esta será la primera experiencia que tendrá en el país el mediocampista que defendió la camiseta de la Selección Colombia en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, teniendo en cuenta que desarrolló toda su carrera en el exterior.

A su arribo al conjunto 'cardenal', Sánchez dio a conocer porqué eligió jugar en Santa Fe, ya que contó con ofertas de otros clubes.

"Es algo muy importante. Siempre soñé con jugar en mí país. Me fui muy joven. Estoy agradecido con Santa Fe por abrirme las puertas. y poder disfrutar del fútbol colombiano, era uno de mis objetivos antes de terminar mi carrera. Había varios equipos, pero no diré nombres. Fue Santa Fe el que me abrió las puertas de una manera distinta a los otros. Me dio la posibilidad de crecer, porqué es algo nuevo para mi", dijo.

Por otro lado, 'La Roca' afirmó que pretende aportarle al equipo bogotano toda su experiencia y llegar al cuadro capitalino con la idea de aportar para su crecimiento.

"Vengo a aportar la experiencia y con la idea de ayudar. Quiero aportar lo mejor de mí para que el equipo y el club crezcan. Ese es mi objetivo. De mi van tener un profesional, una persona que se ha caracterizado por darlo todo", puntualizó.

Finalmente, manifestó que tuvo un muy buen recibimiento y varios excompañeros lo felicitaron por sumarse a Santa Fe.

"Tengo varios excompañeros de selección. Estoy muy feliz con la acogida. Eso es importante. Es un reto y vengo a aprender, es algo nuevo y espero aprender de todos ellos", aclaró.