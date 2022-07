Catalina Usme sobre final de Copa América Femenina: "Me encuentro bien, queremos ser campeonas”

Ad portas de realizarse el partido final que definirá el ganador de la Copa América 2022, la Selección de Colombia Femenina tuvo su último entrenamiento en la ciudad de Bucaramanga.

Las chicas 'superpoderosas' están trabajando fuertemente, muy concentradas para ganarse la copa América, por eso continuarán preparándose física y moralmente para dejarlo todo en la cancha.

La jugadora colombiana Catalina Usme, quien viene de una molestia física que presentó tras un golpe en uno de sus pies, dijo: “yo me encuentro bien en óptimas condiciones para dar lo mejor mañana y poder ganarnos esa final”.

Añadió la jugadora: “qué mejor motivación que jugar una final, yo creo que el grupo está en óptimas condiciones absolutamente todas, y confiamos en lo que tenemos y en que podemos ganarle a Brasil mañana y dejar ese título en casa”.

Por su parte, la jugadora Manuela Vanegas, señaló estar lista para el encuentro deportivo que definirá el ganador de la Copa América. “no tenemos miedo, creo el equipo tiene la experiencia suficiente para tener este tipo de encuentros, todas estamos preparadas para hacerlo, tenemos una motivación extra que es la gente en casa, esperamos que el estadio vaya a estar lleno, y bueno sin duda que vamos a salir a darlo todo por este partido y por este país”, sostuvo.

Vanegas añadió que, “me atrevo ir adelante, me sueño marcando un gol, lo he visualizado, y por supuesto espero que el sábado se me de todo para aportarle al equipo, que es lo más importante, por eso hemos venido trabajando fuertemente, por eso vamos a salir a buscar el partido, si se dan penales, pues bienvenidos y estamos preparados para todos y queremos ganar el partido en los 90 minutos”.

Las jugadoras de la selección Colombia Femenina esperan poder contar con el apoyo de todos los colombianos para conseguir la victoria en el estadio Alfonso López.