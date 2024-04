César Farias, técnico del América: "este equipo nos entusiasma"

América de Cali sumó un valioso punto en la jornada 16 de la Liga BetPlay al empatar 1-1 en condición de visita con Deportivo Cali en un accidentado clásico vallecaucano.

Al término del compromiso, el director técnico César Farias destacó el resultado logrado, teniendo en cuenta los incidentes extradeportivos que se registraron en el estadio.

"Las circunstancias condicionaros el partido. Veo el resultado con optimismo, quedé complacido con el juego de nuestros jugados, ahora toca pasar la hoja y pensar en el partido de la siguiente semana que tiene para ganar los tres puntos y seguir cerca de la clasificación", afirmó.

Farias aseguró que América merecía un mejor resultado, principalmente por lo hecho en el primer tiempo.

"Sumar siempre es importante y más en una plaza difícil. En los partidos cerrados no hay tantas ocasiones. Hicimos un buen partido, nos merecíamos más", explicó.

Por otro lado, el estratega lamentó los incidentes que se registraron en el estadio y los cuales retrasaron el inicio del segundo tiempo.

"Lo lamentable es que no se pueda jugar en los tiempos correctos. Se vivieron momentos impactantes. Eso no es bueno para nadie, no estoy criticando, pero el ser humano y los profesionales merecen un espacio en el que puedan desarrollar su trabajo con seguridad y derecho a la vida", aclaró.

Finalmente, César Farias se mostró optimista con la evolución del equipo, el cual los "entusiasma" y ve una "vena ganadora de querer seguir ganando".