Claudio Borghi tendría reunión con la FCF para ser técnico de la Selección Colombia

El nombre de Claudio Borghi sigue siendo mencionado como un supuesto candidato para dirigir a la Selección Colombia. Eso es lo que al menos dice el empresario del técnico argentino, quien ahora asegura que la semana entrante tendrá una reunión con Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Cristian Argiz, agente de Borghi, quien hace una semana le aseguró a Antena 2 de la posibilidad que hay para reemplazar a Queiroz, señaló habrá un encuentro con el principal directivo de l FCF, una vez este se recupere de las dolencias dejadas por el covid-19."He estado conversando con Iván Novella (Director de Desarrollo y Selecciones Nacionales de Colombia), el brazo derecho del presidente Jerusún, quien según tengo entendido todavía está convaleciente de coronavirus. Según me dijo Novella, la próxima semana Jesurún estará en condiciones de sostener una reunión telemática con Borghi y conmigo. Ahí podremos conversar sobre el interés que existe para tenerlo", dijo el empresario en diálogo con la Cuarta de Chile.

Argiz también habló de Rueda como uno de los candidatos para hacerse cargo de la Selección Colombia. "Según lo que sé, hay tres candidatos más firmes, uno colombiano y dos extranjeros. Yo no pregunto quiénes son los candidatos, porque no me corresponde hacerlo. Sin embargo, en Colombia se sabe que el postulante local es Reinaldo Rueda, el técnico de la selección chilena. Entre los extranjeros está el Bichi", añadió.

Cabe señalar que por parte de la Federación Colombiana de Fútbol y de los miembros del Comité Ejecutivo, no ha habido un pronunciamiento alrededor del nombre de Claudio Borghi. A ello se suma lo conocido por Carlos Antonio Vélez, director de Planeta Fútbol de Antena 2, quien asegura que el técnico argentino no está contemplado por la FCF en este momento.