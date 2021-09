Colombia se enfrentará a Chile sin Davinson Sánchez

La Selección Colombia empató 1-1 ante Paraguay en Asunción. El equipo nacional no pudo conseguir el triunfo en un partido donde mereció más, pero no pasó de la igualdad. Asimismo, el cuadro 'cafetero' no podrá utilizar al jugador Davinson Sánchez para el próximo partido ante Chile.

Puede ver: Colombia y Paraguay terminan empatados 1-1

El central recibió tarjeta amarilla en los últimos minutos del partido, esto le impedirá actuar en el Metropolitano de Barranquilla por acumulación de cartones; sin embargo, el central tampoco podía jugar el compromiso por acuerdo previo con su club Tottenham para solo jugar dos fechas de las tres.

La baja de Sánchez hará que el técnico Reinaldo Rueda busque una nueva posibilidad para alinear a otro defensor en el compromiso contra los chilenos, que llegan de perder ante Brasil y empatar frente a Ecuador.

Paraguay y Colombia empataron 1-1 (parcial 1-0) este domingo en Asunción, en partido de la sexta fecha de la eliminatoria sudamericana al Mundial Catar-2022 disputado en el estadio "Defensores del Chaco", un resultado que mantiene a ambas selecciones en los puestos quinto y sexto.

La Albirroja inauguró el marcador por intermedio de Tony Sanabria a los 40 minutos. El colombiano Guillermo Cuadrado marcó el empate, de tiro penal, a los 52.

Lea también: Ecuador no puede con Chile pero mantiene el tercer lugar en las Eliminatorias

Con este resultado, el combinado cafetero se mantuvo en la quinta posición del premundial regional, que da posibilidad de un repechaje intercontinental, con 10 puntos, mientras que la Albirroja sigue sexta, fuera del Mundial, con 8 unidades.