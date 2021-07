Colombia vs Argentina: revelan cuatro audios VAR de jugadas polémicas

El momento más caliente en tema arbitral se dio a los 77 minutos. Argentina reclamó doble penal tras un tiro de esquina, pero el VAR determinó que no fue así. Primero descartaron posible mano en el área de Miguel Borja y en la misma jugada no sancionaron falta por la sujeción de Sánchez a Otamendi; esto porque el balón no estaba en juego cuando se dio la infracción.