Colombia vs Perú: canal qué transmite el partido

Eliminada la posibilidad del premio mayor, todavía queda un escalón en el podio por completar, y quien suba probablemente lo haga con mayor satisfacción que el perdedor de la final de la Copa América-2021.

Perú y Colombia juegan por ese consuelo para volver a casa al menos con una sonrisa.

COLOMBIA VS PERÚ: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia, el compromiso Colombia vs Perú se puede ver en RCN Television, Win Sports+, Win Sports Online. En Perú también lo puede apreciar por América Televisión, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes, América TVGO; en Estados Unidos es transmitido por SiriusXM FC, FOX Sports App, TUDN USA, UniMás, Fox Sports 2, TUDN App, TUDN.com, Foxsports.com, Univision NOW. Este encuentro entre colombianos y peruanos se puede ver en en México por Fanatiz Mexico, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD.

Colombia: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico)

México: 7:00 pm

España: 2:00 am (sábado 10 de junio)