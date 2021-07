Este sábado 10 de julio sobre las 11 de la mañana se dio inicio oficial a la Liga Betplay Femenina 2021 con un atractivo partido entre América de Cali e Independiente Medellín que dejó un vibrante triunfo 4-2 para las ‘poderosas’ y el parcial liderato del Grupo B que también integran Bucaramanga y Deportivo Cali.

El partido tuvo un intenso ritmo de juego, Medellín abrió el marcador a los 19 minutos por medio de Laura Aguirre, quien cobró de gran manera un tiro libre por debajo del arquero sorprendiendo a la arquera escarlata.

Más adelante la jueza dejó de sancionar un penal a favor de América y minutos después decretó uno inexistente para las escarlatas; a Catalina Usme le importó poco y lo cambió por gol en el minuto 37 del encuentro.

Sin embargo, Medellín reaccionó rápido y puso el empate en un contragolpe que tuvo varios traspiés; pero el balón le quedó servido a Geraldine Cardona (hermana de Edwin), quien sacó un fuerte remate en la entrada del área imposible para la arquera Carabalí.

Antes de irse al descanso, América empató el juego con gol de Gisela Robledo, quien cazó un rebote en el área luego que el balón se estrellara en el travesaño y la empujó sin problemas para igualar las cargas.

Medellín puso el tercero a los 80 minutos luego que Melissa Rivas aprovechara un feo error de la defensa para definir con facilidad y el cuarto de la tarde fue obra de Jessica Caicedo en el minuto 89 tras un certero contragolpe.

La actividad de la primera fecha en la Liga Femenina continúa este domingo con Nacional vs Real Santander y La Equidad vs Millonarios; mientras que el lunes juegan Bucaramanga vs Deportivo Cali y Fortaleza vs Llaneros. En esta jornada descansó Santa Fe.