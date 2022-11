Junior de Barranquilla atraviesa un difícil momento en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay después de perder ante Deportivo Pereira y Millonarios en las dos primeras fechas. Adicionalmente, el conjunto 'rojiblanco' ha tenido que sufrir las lesiones de una gran cantidad de jugadores, ya que tiene aproximadamente 14 futbolistas en departamento médico.

Previo al encuentro contra Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá por la tercera jornada de los cuadrangulares, el director técnico Julio Comesaña sentenció que él nunca ha renunciado a pelear la clasificación a la final, a pesar de tener pocos elementos disponibles.

“Yo sí dije que el equipo estaba desmantelado y el que no reconozca eso no vive en el país o no está informado. Los dirigentes no tienen nada que ver. Ojalá yo pudiera decirles que soy el responsable de estas lesiones, me equivoqué, pero tampoco puedo decir eso ni culpar a nadie, es una situación que estamos viviendo y que habrá que analizarla en el momento oportuno. Yo nunca tiro la toalla. Si hay alguien que le hayan dado garrote en este club es a mí. He aguantado y he vuelto. No tengo ninguna razón para dar un paso al costado".

Por otro lado, Comesaña aseguró que está tratando de encontrar continuidad en el plantel y en un equipo ttular.

"Estamos tratando de encontrar una continuidad en la alineación y de equipo que presente cosas importantes y no que estemos tapando huecos. Es fuera de lo normal la cantidad de lesionados, pero estamos ahí firmes".