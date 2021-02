Con la derrota de Junior, así queda la tabla de posiciones de la liga colombiana

Este sábado se llevó a cabo el inicio de la octava fecha de la Liga Betplay con tres partidos que marcaron el derrotero en la tabla de posiciones del torneo, pero especialmente en la zona del descenso.

A primera hora, Envigado logró su primer triunfo del año y se impuso por la mínima diferencia ante un pálido Atlético Bucaramanga.

Vea AQUÍ la tabla de posiciones de la Liga Betplay

Más adelante, Deportivo Pereira no pudo con Rionegro Águilas y ofrecieron un pálido empate sin goles que dejó a los matecañas comprometidos en la zona del descenso.

En el juego de cierre, Boyacá Chicó consiguió un valioso triunfo ante Junior: sigue en la zona roja del descenso, pero se acerca Pereira; mientras que en Junior ya hay aires de crisis.

La fecha se completa este domingo con La Equidad vs Once Caldas, Pasto vs Jaguares, Santa Fe vs Medellín y Nacional vs América; mientras que el lunes juegan Deportivo Cali y Alianza Petrolera.

Tabla de posiciones, Liga Betplay fecha 8:

1. Deportivo Cali 19 pts - 7PJ

2. Tolima 14pts - 6PJ

3. Nacional 13pts - 6PJ

4. Millonarios 13pts - 6PJ

5. Santa Fe 13 pts - 6PJ

6. Junior 13 pts - 7PJ

7. Medellín 13pts - 8PJ

8. La Equidad 11 pts - 7PJ

9. Jaguares 10pts - 7PJ

10. Bucaramanga 8pts - 8PJ

11. Patriotas 7pts - 7PJ

12. Rionegro Águilas 7 pts - 7PJ

13. Envigado 7pts - 8PJ

14. América de Cali 6 pts - 5PJ



Tabla del descenso, Liga Betplay (solo desciende uno)

20. Boyacá Chicó 96 pts (-1PJ)

19. Deportivo Pereira 98 pts

18. Jaguares de Córdoba 104 pts (-1PJ)

17. Alianza Petrolera 18 pts (-1PJ)