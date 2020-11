Copa Betplay: Harold Rivera lamentó la eliminación de Santa Fe

Independiente Santa Fe empató con América de Cali a cero goles y perdió en la definición desde el punto blanco del penal la posibilidad de seguir en la Copa Betplay. El equipo bogotano fue superior por varios momentos del partido, pero desafortunadamente perdió por expulsión a una de sus figuras: Fabián Sambueza.

“Pesa muchísimo, pienso que en ese momento el equipo ya se había acomodado en el partido. No debió haber reaccionado así [Sambueza] por todo lo que genera, cambiar el módulo, más esfuerzo de los muchachos, pero pienso que Santa Fe hizo más por el partido, tratamos de tener a América lejos de nuestro arco”, dijo Rivera en rueda de prensa.

Sobre el balance del partido y el empate en los 90 minutos, Rivera opinó que Santa Fe se vio superior pese al hombre menos; no obstante, eso no fue suficiente para derrotar al América de Cali, ya que no lograron anotar el tanto del triunfo.

“Me quedo con lo bueno que hizo el equipo ante un rival como lo es América, tuvimos las oportunidades para abrir el marcador y conseguir la victoria. El hombre menos pesa, pero no fuimos inferiores. Quizá el resultado no muestra lo que fue el partido, con las oportunidades que se crearon, ya después nos fuimos a los penales”, indicó.

“Me quedo con la entrega del equipo y sé con qué jugadores cuento para el partido contra Pasto. Valoro el esfuerzo de todos”, agregó.

Finalmente, Rivera aceptó que el golpe es duro porque Santa Fe mereció más en los 90 minutos, pero quiere pasar la página ahora y enfocarse en pelear por el título del fútbol colombiano, lucha que inicia este fin de semana ante el Deportivo Pasto.

“No puedo decir que estoy feliz porque queríamos pasar a la siguiente ronda, pero le damos vuelta a la página, no nos podemos desenfocar en lo que queremos y pensamos ya en el partido del domingo (ante Pasto)”, concluyó.