¿Cuál es el futuro de Yerry Mina? Su cotización actual en el Everton

Luego de la Copa América de Brasil, el futuro del defensa Yerry Mina se tornó incierto y todo por su cuestionado nivel con la Selección Colombia. El caucano fue objeto de críticas durante el torneo por más que el técnico Reinaldo Rueda confío plenamente en él, brindándole la titularidad en la mayoría de encuentros jugados.

Disputado el torneo surcontinental, Mina regresó al Everton para ponerse a las órdenes del estratega Rafa Benítez, quien asumió la dirección del conjunto inglés en reemplazo de Carlo Ancelotti. No obstante, la prensa inglesa no ha dado buenas noticias respecto al de Guachené, quien no estaría en los planes del español.

Así las cosas, ya se habla de la partida de Yerry Mina en el actual mercado de transferencias del fútbol europeo. Luego de tres temporadas en la Premier League, el ex Independiente Santa Fe estaría buscando nuevos rumbos en Europa.

Cotización actual de Yerry Mina en el Everton

Luego de llegar en 2018 proveniente del Barcelona a cambio de 35 millones de euros, Yerry Mina ha perdido un importante valor de mercado. De acuerdo al portal Transfermarket, el precio del pase del jugador colombiano actualmente es de 20 millones de euros. Sobre esa base sería una futura negociación del Everton.

Yerry Mina: a dónde podría ir y qué opciones tiene de quedarse en el Everton

Aunque todavía quedan varias semanas de mercado, se especula con algunos destinos para el zaguero cafetero. No se han mencionado nombres específicos, pero sí se han referenciado varias ligas, entre las que se encuentra la española, la francesa y la turca. Todo dependerá de qué tan fáciles sean las condiciones salariales que traten de imponer el futbolista y sus manejadores.