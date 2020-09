¿Cuándo se retirará Falcao? El colombiano habla de la nueva profesión que tendría

Falcao García habló en charla con el conferencista mexicano Daniel Habif sobre su carrera deportiva y varios detalles futuros, como por ejemplo su retiro y lo que hará cuando deje el fútbol. El colombiano fue sincero y contó detalles de sus metas.

Pese a que es muy normal que muchos jugadores 'cuelguen las botas' y se conviertan en entrenadores, Falcao confesó que ese no es su objetivo, pues piensa que él podría estar vinculado en el tema de negocios que tengan o no tengan que ver con el fútbol.

Asimismo, el 'Tigre' también resaltó que podría ser representante de algunos jugadores y aportarles algo de lo que él pudo aprender en su etapa como futbolista.

"No, técnico no, seguir viajando no… Prepararme para ser parte de algún equipo en la dirigencia. O también, con la experiencia que he tenido, manejar carreras de algunos jugadores, puede ser", respondió el delantero colombiano.

A esto agregó que por el momento no sabe a ciencia cierta a lo que se dedicará, pero ya lo ha venido meditando.

“Por ahora no, pero sí me cuestionó que voy a hacer… Me gustaría crear una cierta cantidad de negocios que pueda estar al frente de ellos, o si no, realizar una actividad relacionada con el fútbol", concluyó.

Falcao García hoy en día se encuentra en el Galatasaray de Turquía y espera poder destacarse en el cuadro turco por otras temporadas más. El objetivo del 'cafetero' es seguir siendo convocado a la Selección Colombia de cara a las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.