Mientras se disputa la Liga Femenina BetPlay en Colombia, por los lados del Ministerio del Deporte, oficializaron a Luz Cristina López Trejos como la encargada tras la salida de Astrid Rodríguez por lo sucedido con los Juegos Panamericanos. Luz Cristina tendrá varios retos, entre ellos, estabilizar el balompié jugado por las mujeres buscando que sea un trabajo constante a la par con la Dimayor.

Es triste que en cada certamen femenino, se esté hablando de un panorama difícil para las jugadoras que no saben si en el segundo semestre o el próximo año tendrán competencia. Sin embargo, el Ministerio del Deporte, en cabeza de Luz Cristina López ya tiene la manera para apoyar a esta disciplina que llegó para quedarse en 2017.

En la rueda de prensa oficial para presentar a la nueva ministra del deporte, priorizó cuál es el plan con el fútbol femenino. Sobre este tema, afirmó que ya se tiene el dinero y los recursos, peor todavía no se han sentado con las partes para finalizar los detalles administrativos y contractuales para trasladar los 8000 millones que se tienen para el apoyo de la Liga Femenina.

Luz Cristina López puntualizó que, “me preguntabas por el apoyo a la Liga Femenina (8000 millones de pesos) y no, nos dicen que todavía no está ese dinero. En efecto lo que tenemos en el radar es que están los 8000 millones de pesos para generar ese apoyo a la Liga Femenina, y, que aparte, pues como de las acciones prontas que podamos hacer, todavía no nos hemos sentado a hacer una mesa de trabajo con la Federación al respecto de eso”.

Por ahora, sin diálogos con la Federación, la ministra afirmó que, “el recurso está apropiado para ese apoyo así que básicamente lo que nos falta es generar esta mesa de trabajo conjunta con la Federación para poder desarrollar los procesos administrativos y contractuales que nos permitan trasladar ese recurso como apoyo a la Liga Femenina”.

A principios del 2024, bajo la gestión de Astrid Rodríguez en el Ministerio del Deporte, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor afirmó antes de que arrancara la Liga Femenina que esos 8000 millones no habían sido pagados al ente que reglamenta estas competiciones.