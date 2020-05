Dávinson Sánchez criticó últimos días de la era Pékerman

En los últimos días, la polémica se encendió en contra de José Néstor Pékerman, director técnico argentino que dirigió a la Selección Colombia en los dos últimos mundiales de fútbol y del que se generaron opiniones divididas respecto a la gestión de su trabajo y el análisis de los resultados.

Futbolistas como Carlos Bacca y Jackson Martínez habían cuestionado al estratega por, supuestamente, no brindarles la confianza suficiente en su trasegar por la ‘tricolor’. Al respecto, Dávinson Sánchez fue indagado en Win Sports y habló desde su experiencia positiva con el timonel.

“El fútbol colombiano es rico en talento y ha exportado a muchísimos jugadores, debemos ser responsables, disciplinados, enfocados en el trabajo y le digo a la gente que crea”, señaló en primera medida sobre el balompié ‘tricolor’.

Sobre Pékerman y la Selección Colombia también apuntó: “Gané muchísima confianza, yo llegué con timidez, pero no se me hizo difícil la adaptación, me ayudó haber estado con compañeros que tuve en Nacional… Somos afortunados de este equipo que tiene casi al 90% de sus jugadores en ligas élite”.

Asimismo, habló de su compañero de zaga en la defensa ‘tricolor’, Yerry Mina: “Necesitaba confianza, es una gran persona y jugador, su personalidad lo iba a llevar a jugar y a ser parte importante del equipo, sus condiciones lo favorecen muchísimo en la liga. Lo admiro, porque paso por cosas que lo ponen a prueba, tuvo un proceso en el que renació y estoy pendiente de él”.