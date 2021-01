Dayro Moreno se va al fútbol de Bolivia

Por fin se dio a conocer el futuro deportivo de Dayro Moreno, delantero colombiano que hace poco jugó en el Once Caldas. El futbolista, pese a varias ofertas que tenía de clubes de Colombia, decidió ir al balompié de Bolivia para continuar su carrera.

Según se pudo conocer, Moreno aceptó una oferta del Oriente Petrolero de Bolivia, escuadra que lo fichó por un año con opción de continuar el contrato dependiendo de su actuación en el club.

Con 35 años, el oriundo de Chicoral espera hacer una gran actuación en dicho país, pues sus últimos números no son los mejores. No más en el Once Caldas solo marcó 5 goles, cifra que no tiene que ver mucho con las grandes marcas en su carrera cuando estaba en escuadras como Atlético Nacional, Millonarios o México.

Aunque Dayro había dicho que se quería retirar en el conjunto de Manizales, la posibilidad no se pudo dar por desacuerdos económicos. No obstante, los hinchas tienen un gran recuerdo del futbolista por los grandes logros que conquistó con el 'blanco - blanco'.

Otro de los equipos donde Moreno jugó en los últimos años fue el Talleres de Córdoba de Argentina, lugar donde tuvo continuidad y se ganó el corazón de varios hinchas, pese a que no anotó tantos goles: 10 tantos en año y medio.