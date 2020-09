Dayro Moreno y el porqué de no haber llegado a América de Cali

El pasado lunes se confirmó por parte de Once Caldas el fichaje del delantero Dayro Moreno para lo que resta de la temporada 2020 y con la posibilidad de extender el vínculo si hay clasificación a un torneo internacional en 2021.

El delantero dialogó con ‘Supercombo del Deporte’ de RCN Radio en Cali, manifestó su alegría de regresar al club de sus amores, habló sobre otras ofertas que tuvo cuando salió de Talleres de Córdoba (Argentina) y comentó por qué no llegó al América de Cali, a pesar de algunos acercamientos con los directivos.

Lea también: Conmebol: ratificadas las fechas para el inicio de las Eliminatorias

“Estoy contento de llegar en mi equipo amado del fútbol colombiano para aportarle experiencia y poder ganar un título. Siempre fue mi sueño volver al Once Caldas, siempre tuve esa mentalidad de ponerme esta camiseta y gracias a Dios se me dio la oportunidad”, señaló en primera medida.

“Yo llegué el 8 de junio a Colombia en un vuelo humanitario, al principio yo tenía contrato hasta diciembre en Talleres y debía volver en julio, pero arreglé con el presidente y me comunicó que no podía tenerme más en el equipo por temas económicas y me dio la autorización de buscar equipo. Y por medio de los muchachos de la barra de Once Caldas pude hablar con los directivos y luego reunirme”, comentó sobre su llegada al albo.

De interés: Marcelo Gallardo contó toda la verdad en River sobre la salida de Juanfer Quintero

Sobre su llegada fallida al América, a pesar de los acercamientos de su empresario, contó: “Con don Álvaro (Muñoz) tengo una amistad muy grande y casi 18 años trabajando mucho. Yo estaba conversando con la gente del Once Caldas y tomé la decisión de quedarme en Manizales, él aceptó mi decisión, inicialmente por estos 4 meses que quedan de torneo”.

“De América me escribieron y tuve la oportunidad de dialogar con ellos, estuve muy agradecido por tenerme en cuenta, pero ya había tomado la decisión de quedarme en Once Caldas”, subrayó.

También le preguntaron por el interés de equipos como Peñarol (Uruguay), Rionegro Águilas y Girona de España: “Llegaron varias ofertas, pero nunca ninguna concreta. Mi empresario se estuvo moviendo, se especulaba, pero nunca hubo nada concreto; yo seguía esperando, pero la primera opción era Once Caldas”.