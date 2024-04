Deportivo Cali en riesgo de perder reconocimiento deportivo por incumplimiento de pagos

Deportivo Cali no logra levantar cabeza deportivamente, y menos como institución afuera de las canchas. Aún con chances de clasificar, pero con urgencias si quieren disputar las finales, el elenco del Valle del Cauca sufre más de la cuenta por la necesidad de resultados y administrativamente, han dejado en evidencia la situación caótica que están viviendo.

Desde que el Cali quedó campeón en 2021 enfrentando al Deportes Tolima, todo se le vino abajo con las malas decisiones que han llevado a la institución a una crisis económica y deportiva. En cuanto a lo económico, que es lo más delicado, las consecuencias podrían hacer que perdiera el reconocimiento deportivo, y dentro de las canchas, se habla del descenso, algo que parecía alejado de la realidad, pero que ahora se ha reactivado al borde de la segunda división.

Y es que, en La Jugada de RCN Radio, Francisco Vélez dio pistas del problemón que se le avecina al Deportivo Cali. “Hay tres acreedores que están amenazando al Deportivo Cali, que dicen, ‘si no se ponen al día con nosotros, instauraremos una especie de contrademanda por deuda’”, eso fue lo primero que señaló ‘Pacho’ Vélez.

Posteriormente, reveló qué pasaría de manera inmediata si se presenta una contrademanda, “eso obligaría al Deportivo Cali, de inmediato a perder el reconocimiento deportivo. No perderlo, sino que se lo suspendan de inmediato. Si eso llegara a ocurrir, no podría seguir compitiendo hasta arreglar la situación”.

Este tema llevó a recordar lo sucedido en 2020 con el Cúcuta Deportivo, que por falta de pagos por parte de José Augusto Cadena, presidente del club en ese entonces, el Ministerio del Deporte oficializó la pérdida de reconocimiento deportivo de los ‘motilones’.

Así como en aquel entonces, Cali podría incumplir todos los acuerdos con sus anteriores técnicos y trabajadores y sufriría las peores consecuencias. De hecho, Jorge Luis Pinto hace unos meses sentenció que todavía le estaban pagando abril del 2023, pero que no pensaban demandar a la institución. Francisco Vélez concluyó, “estamos hablando de que podría suceder si el Deportivo Cali no arregla pronto la situación y no toma una decisión”. Además, afirmó que hay guerras internas en el club.