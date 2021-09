Deportivo Cali entró en la historia del fútbol femenino colombiano al empatar este domingo 12 de septiembre 2-2 con Independiente Santa Fe y con un contundente global de 6-3 se consagró campeón de la Liga BetPlay Femenina 2021.

Las 'azucareras' demostraron ser el mejor equipo del torneo. No solo por no perder ninguno de los 14 compromisos que disputó, si no por tener el más llamativo estilo de juego con solidez en defensa y contundencia en ataque.

Lea también: Nacional sigue invicto y derrotó a La Equidad en Liga BetPlay

Desde el inicio del partido, Deportivo Cali jugó teniendo en cuenta el resultado a favor obtenido en la ida y con inteligencia le dio circulación al balón para hacer correr al rival y dominar encuentro.

Precisamente, en una acción individual, las vallecaucanas abrieron el marcador al minuto 13. Linda Caicedo recibió la pelota tras un pase largo, luego de controlar, dejó en el camino a una defensa de Santa Fe con un "ocho" y cuando la portera salió, definió por encima con un "globito".

Después del gol, Santa Fe intentó reaccionar, pero la defensa de Cali estuvo segura para despejar el esférico y evitar que su guardameta Sandra Sepúlveda fuera exigida.

Las locales ampliaron el marcador en el minuto 31, a través de Linda Caicedo. La delantera volvió a recibir un pase desde su propio campo. Luego de controlar el balón entró al área tras el error de una zaguera rival y nuevamente mandó el esférico al fondo de la red con un "globito".

Sobre el final de la primera mitad, Santa Fe tan solo se aproximó con acciones individuales de Kena Romero, pero sin éxito.

Le puede interesar: Copa de Naciones de pista: Colombia cierra con un oro, dos platas y un bronce

En el segundo tiempo, las leonas descontaron en el minuto 45. Liana Salazar aprovechó un rebote luego de un centro y con un soberbio remate de derecha marcó.

Santa Fe continúo con su arremetida y encontró el empate del partido en el minuto 65 mediante la pelota quieta. La paraguaya Fany Gauto cobró un tiro de esquina cerrado que incomodó a la portera Sandra Sepúlveda, que en su intento por despejar terminó metiendo el balón en su propio arco.

Finalmente, Deportivo Cali conservó el resultado para convertirse con un global de 6-3 en el nuevo equipo campeón de la Liga Femenina de Colombia,