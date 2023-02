Los hechos ocurridos el pasado 12 de febrero entre Deportes Tolima y Millonarios generaron bastantes reacciones en el entorno del FPC. La suspensión del encuentro luego de la agresión contra Daniel Cataño tuvo como consecuencia varias sanciones.

Por medio de la Resolución 009 de 2023, el Comité de disciplina de la Dimayor no encontró mérito para modificar su decisión sobre las sanciones del caso. El ente confirmó que el conjunto 'pijao' no podrá jugar sus siguientes partidos con público. Una noticia que no cayó bien en el entorno del equipo, pues se esperaba algún cambio al respecto.

Uno de los motivos que llevó a que no hubiera novedades en las sanciones estuvieron relacionadas con el informe arbitral del antioqueño Wílmar Roldán. El juez, quien inicialmente habría manifestado que sí existían garantías para desarrollar el juego, terminó echando para atrás y manifestó que no existían condiciones para hacer el compromiso.

El comité optó por no modificar la sanción. Por lo tanto, los encuentros que tendrá que disputar a puerta cerrada el onceno 'pijao' serán ante Deportivo Cali, de este domingo (6:00 p. m.); la fecha 7 ante La Equidad (14 de marzo, 6:00 p. m.), el duelo contra Atlético Huila (23 de marzo) y la disputa del mencionado encuentro ante Millonarios, del miércoles 29 de marzo (8:00 p. m.).

Las decisiones del encuentro entre azules y vinotintos impactarán directamente en la economía del Tolima. El cuadro 'pijao' tendrá que cuadrar caja en su participación en la Copa Sudamericana.

Por ahora, se espera que el conjunto de Hernán Torres pueda levantar su rendimiento y logre equilibrar el golpe financiero con buenos resultados deportivos.