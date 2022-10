Dimayor suspende por dos fechas al técnico del Junior, Julio Comesaña

Junior es uno de los equipos que está luchando por clasificar a los cuartos de final de la Liga Betplay, la misma en la que todavía hay muchos equipos vivos y donde solo quedan dos fechas cruciales para dejar establecida la lista de los ocho clubes que irán a la siguiente ronda.

Precisamente, los 'Tiburones' no han tenido su mejor semestre, y tras el regreso de Julio Comesaña al banquillo del equipo, los aficionados esperan que se agoten todos los recursos para que puedan ir a los cuadrangulares con los puntos necesarios.

En el último encuentro Junior perdió en su visita a Envigado (2-0) y tiene por ahora en pausa la clasificación, la misma que podría conseguir si gana los dos siguientes partidos, pero a eso ahora le apareció un bache que podría ser importante.

Vea también: Nominan a Luis Díaz como "Mejor futbolista del mundo" en los Globe Soccer Awards

Según lo informó la Dimayor en la Resolución No. 066 de 2022, el entrenador del equipo barranquillero fue multado con 2 millones de pesos por haber invadido el banco de Envigado en el partido correspondiente a la fecha 18.

Además del monto de dinero que deberá pagar, quedó suspendido durante las dos siguientes fechas de la Liga Betplay, es decir, que no podrá estar dirigiendo durante los enfrentamientos con Cortuluá y Jaguares, los mismos en los que se ven obligados a ganar.

Tras esa situación presentada en el último encuentro de Junior, la expulsión de Comesaña fue explicada por su asistente técnico Roberto Peñaloza, quien fijó que "fue una jugada en la que Sambueza estaba en el suelo y el asistente de ellos le dice cosas. Eso fue lo que hizo que el profe fuera al banco a decirles que no se metieran con el jugador".

Le puede interesar: Globe Soccer Awards: Colombiana Linda Caicedo nominada a "Mejor futbolista del mundo" de 2022

"La regla dice que nosotros como cuerpo técnico no podemos invadir el banco contrario y por eso el árbitro lo expulsa. No pasó a mayores" finalizó el AT.

Así las cosas, entonces Comesaña deberá dejar todo claro antes del partido y tendrá que vivir los encuentros por fuera del banquillo.